Все последние месяцы и недели были наполнены кропотливым трудом. Посол рассказал, когда Путин и Ким Чен Ын приняли решение о новом договоре

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне© POOL Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын приняли решение заключить новый базовый договор еще в ходе саммита на космодроме Восточный в сентябре прошлого года, сообщил РИА Новости посол РФ и КНДР Александр Мацегора.