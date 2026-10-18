“President Trump’s surprise diesel deal with Russia and decision to waive sanctions on Moscow have become a headache for Republican candidates with just two weeks to go before the midterms,” the Wall Street Journal reports.
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