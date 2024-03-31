Политолог спрогнозировал продление полномочий Зеленского до августа

Global Look Press/Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency Реальная узурпация власти на Украине начнется в августе, поскольку лишь до этого срока парламент страны может продлить президентские полномочия Владимира Зеленского, заявил в беседе с "Известиями" политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.