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Политолог спрогнозировал продление полномочий Зеленского до августа

Политолог спрогнозировал продление полномочий Зеленского до августа

Global Look Press/Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency Реальная узурпация власти на Украине начнется в августе, поскольку лишь до этого срока парламент страны может продлить президентские полномочия Владимира Зеленского, заявил в беседе с "Известиями" политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

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