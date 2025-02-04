Опять про защиту объектов ТЭК. Можно ли обезопасить НПЗ и нефтебазы Нападения были и будут. ТЭК – это кровь современной войны.
Опять про защиту объектов ТЭК. Можно ли обезопасить НПЗ и нефтебазы
Комментарии
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Андрей Шишинов
Интересно, а откуда укронацисты берут топливо для своей техники? При условии, что мы точно простреливаем всю территорию бывшей украины насквозь.
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15 час.
Юрий Ильинов
Воюем с НАТО. Украина лишь передовой рубеж. Поступаем по науке: сохраняем свои войска, вытягиваем основные силы противника в зону поражения. Между прочим, Зеленский этому способствует. Недаром его называют агентом Кремля.
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4 час.
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