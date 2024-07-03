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ИП Бажул предоставляет услуги на время предвыборной агитации в Забайкалье

ИП Бажул предоставляет услуги на время предвыборной агитации в Забайкалье

erid:2SDnjevWmykК сведению кандидатов и избирательных объединений, принимающих участие в выборах: Выборы Губернатора Забайкальского края, Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Забайкальского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Центральному, Выборы депутатов Думы городского округа "Город Чита" восьмого созыва, Выборы депутатов Совета первого созыва Балейского муниципального округа, Выборы депутатов Думы городского округа "Поселок Агинское" четвертого созыва, Выборы депутатов Совета первого созыва Забайкальского муниципального округа, Выборы депутатов Совета первого созыва Краснокаменского муниципального округа, Выборы депутатов Совета муниципального района "Агинский район" пятого созыва, Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального района "Читинский район" восьмого созыва, назначенных на 8 сентября 2024 года*.

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