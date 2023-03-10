В Бахмуте ликвидирован офицер армии Эстонии, которого эстонская пресса назвала «бывшим»

Артёмовск становится местом последних дней жизни для всё большего числа иностранных наёмников ВСУ. В этом городе и его окрестностях ликвидированы уже сотни боевиков, приехавших «на сафари против русских» из США, Канады, Грузии, Польши, Австралии и других стран.