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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адиев о «Химках»: «Руководство заверяет меня, что в ближайшее время все нюансы будут устранены, и клуб продолжит свое существование»

Подмосковный клуб уступил «Зениту» в 25-м туре Мир РПЛ (0:1).  Ранее стало известно, что руководство клуба не выплачивает зарплату футболистам.

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