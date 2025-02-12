О том, что украинский просроченный «президент» изрядно надул своего американского коллегу, наобещав ему с три короба полезных ископаемых, основные месторождения которых, как оказалось, практически полностью находятся на территориях, которые российская армия либо уже освободила, либо готовится очистить от ВСУ, не написал уже разве что самый ленивый из журналистов – в том числе и западных.