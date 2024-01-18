RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    каждому всушнику по рогатке и карману галанцев.....Посол Украины в С...
  • Betahon
    Франция в отличие от сша еще не привыкла встречать своих "героев" в гробах с национальным флагом на них и не сталкива...Аналитик Пулен: П...
  • АндрейБорков
    Die Welt: министр...

Узбекские диаспоры осудили слова главы узбекского землячества о бойцах СВО

Узбекские диаспоры осудили слова главы узбекского землячества о бойцах СВО

Руководители узбекских национально-культурных организаций России осудили слова главы незарегистрированной межрегиональной организации узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова о военных, находящихся на спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх