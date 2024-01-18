Узбекские диаспоры осудили слова главы узбекского землячества о бойцах СВО

Руководители узбекских национально-культурных организаций России осудили слова главы незарегистрированной межрегиональной организации узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова о военных, находящихся на спецоперации.
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