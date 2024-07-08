Си Цзиньпин высоко оценил усилия Орбана по урегулированию конфликта на Украине

Прибывший в Пекин премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о визитах в Киев и Москву, китайский лидер высоко оценил усилия Будапешта по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Центральное телевидение Китая.