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Си Цзиньпин высоко оценил усилия Орбана по урегулированию конфликта на Украине

Прибывший в Пекин премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о визитах в Киев и Москву, китайский лидер высоко оценил усилия Будапешта по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Центральное телевидение Китая.

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