Разработчики сурвайвал шутера Forever Winter выпустили очередное контентное обно...

Разработчики сурвайвал шутера Forever Winter выпустили очередное контентное обновление NosebleedFun Dog Studios объявила о выходе крупного обновления для выживательного шутера The Forever Winter с новой кооперативной механикой.
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