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Врачи раскрыли последствия от похудения с помощью соды

Врачи раскрыли последствия от похудения с помощью соды

В соцсетях набирает популярность новый способ похудения, основанный на употреблении пищевой соды. По словам некоторых людей, это помогает бороться с аппетитом, избавиться от лишних кило, а также целлюлита.

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