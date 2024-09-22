Врачи раскрыли последствия от похудения с помощью соды

В соцсетях набирает популярность новый способ похудения, основанный на употреблении пищевой соды. По словам некоторых людей, это помогает бороться с аппетитом, избавиться от лишних кило, а также целлюлита.
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