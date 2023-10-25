«Крайне не рекомендую»: пользователям WhatsApp* дали очень важный совет

Мессенджер WhatsApp* прекращает поддержку смартфонов с Android 4.4 и более старыми версиями этой ОС. В принципе пользователи могут обойти ограничения с помощью неофициальных клиентов от внешних разработчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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