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СВР назвала теракты на "Северных потоках" актом экономической войны англосаксов

СВР назвала теракты на "Северных потоках" актом экономической войны англосаксов

Global Look Press/The Swedish Coast Guard/XinHua Теракты на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" являются актом экономической войны англосаксов против Европы, заявили в Службе внешней разведке (СВР) России.

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