В РФ предложили ввести штраф за нарушение тишины в дневное время

В России могут ввести штраф за нарушение покоя и тишины граждан в дневное время. Такое предложение содержится в апрельском решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.
В России могут ввести штраф за нарушение покоя и тишины граждан в дневное время. Такое предложение содержится в апрельском решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.
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