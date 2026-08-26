Зеленский в ходе визита в Запорожье озаботился обороной Славянска и Краматорска Сегодня глава киевского режима после довольно продолжительной паузы, как он ут.
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Зеленский в ходе визита в Запорожье озаботился обороной Славянска и Краматорска Сегодня глава киевского режима после довольно продолжительной паузы, как он ут.
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