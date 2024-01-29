Шины и диски Chery Arrizo 8: полезная информация по оригиналу и аналогам

Середина 2023 года отметилась стартом продаж седана бизнес-класса Chery Arrizo 8. И пусть красивая модель еще совсем свежа, наверняка у нового владельца возникнет желание украсить автомобиль оригинальным комплектом дисков и шин.
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