Кадыров заявил, что три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки

Правоохранители могут остановить массовые беспорядки, применив оружие. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с сотрудниками МВД и Росгвардии, он опубликовал своё заявление 31 октября в Telegram-канале.
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