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Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 26 апреля

Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 26 апреля

В пятницу утром загруженность дорог Московской области составила четыре балла. В Минтрансе региона отметили, что на магистралях и шоссе находятся более 981 тысячи машин, что на 2% больше средних значений.

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