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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев забил 9-й победный гол в РПЛ в 2026 году. В XXI веке только у Вагнера Лава было больше – 10 голов в 2008-м

Форвард «Зенита» Александр Соболев отличился в игре Альфа-Банк РПЛ против « Факела » (1:0). Этот гол стал для Александра 9-м победным мячом в матчах чемпионата России в 2026 году – это лучший результат в лиге.

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