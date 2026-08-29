Соболев забил 9-й победный гол в РПЛ в 2026 году. В XXI веке только у Вагнера Лава было больше – 10 голов в 2008-м

Форвард «Зенита» Александр Соболев отличился в игре Альфа-Банк РПЛ против « Факела » (1:0). Этот гол стал для Александра 9-м победным мячом в матчах чемпионата России в 2026 году – это лучший результат в лиге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым