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День знаний по-разному: как жители Твери относились к 1 сентября в школьные годы

День знаний по-разному: как жители Твери относились к 1 сентября в школьные годы

Сервис SuperJob в преддверии Дня знаний провёл опрос среди экономически активного населения Твери, чтобы выяснить, как горожане относились к 1 сентября, когда сами учились в школе.

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