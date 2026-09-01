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Иран пообещал США «суровое наказание» за новые удары

Иран пообещал США «суровое наказание» за новые удары

Атаки США на Иран не останутся без ответа, Вашингтон ждёт суровое наказание. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби.

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