Парламентская газета

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Усталость дальнобойщиков хотят определять по зрачкам

Усталость дальнобойщиков хотят определять по зрачкам

Минтранс разработал законопроект, согласно которому состояние водителей грузовиков, автобусов и такси будут контролировать с помощью специальных приборов, которые будут способны по зрачку или частоте пульса определять усталость человека за рулём.

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