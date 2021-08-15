Усталость дальнобойщиков хотят определять по зрачкам

Минтранс разработал законопроект, согласно которому состояние водителей грузовиков, автобусов и такси будут контролировать с помощью специальных приборов, которые будут способны по зрачку или частоте пульса определять усталость человека за рулём.
Минтранс разработал законопроект, согласно которому состояние водителей грузовиков, автобусов и такси будут контролировать с помощью специальных приборов, которые будут способны по зрачку или частоте пульса определять усталость человека за рулём.
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