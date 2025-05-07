☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Хрущевская бандеровская бомба сработала через 80 лет.... Думаю, что Путинская мигрантская  бомба сработает гораздо бы...Бандеровская бомб...
  • Александр Салтановский
    И сделать это надо было, ещё во время войны!Бандеровская бомб...
  • Иосиф Калинин
    А кто их должен наказывать? Не тот ли, кто начал свою президентскую жизнь с того, что залез мордой в чашку со сметано...Что не так у Росс...

Бандеровская бомба Никиты Хрущёва

Бандеровская бомба Никиты Хрущёва

17 сентября 1955 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период ВОВ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
bobmihal Krylov
А точно Хрущ? Почему Брежнев продолжил его дело, по развитию Украины?
Ответить
8 час.
Александр Салтановский
И сделать это надо было, ещё во время войны!
Ответить
2 час.
ИК
Иосиф Калинин
Хрущевская бандеровская бомба сработала через 80 лет.... Думаю, что Путинская мигрантская  бомба сработает гораздо быстрее.
Ответить
2 час.
наверх