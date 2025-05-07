17 сентября 1955 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период ВОВ».
Бандеровская бомба Никиты Хрущёва
Комментарии
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bobmihal Krylov
А точно Хрущ? Почему Брежнев продолжил его дело, по развитию Украины?
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8 час.
Александр Салтановский
И сделать это надо было, ещё во время войны!
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2 час.
ИК
Иосиф Калинин
Хрущевская бандеровская бомба сработала через 80 лет.... Думаю, что Путинская мигрантская бомба сработает гораздо быстрее.
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2 час.
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