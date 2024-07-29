Вестерн Arco с примесью магического реализма получил дату выхода в Steam и новое демоИздательство Panic объявило дату выхода и целевые платформы тактического экшена Arco — вестерна с примесью магического реализма от команды из четырёх независимых разработчиков.
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