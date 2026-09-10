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Французский эксперт: Колоссальная стратегическая ошибка Зеленского. Русские бьют с эффективностью 95%

Французский эксперт: Колоссальная стратегическая ошибка Зеленского. Русские бьют с эффективностью 95%

Сорокадневная кампания диктатора Зеленского по «принуждению к миру» обернулась таким образом, что русские ответили ровно тем же, но своими средствами.

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