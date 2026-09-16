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Часть Садового кольца в Москве перекроют 19 сентября для мотофестиваля

Часть Садового кольца в Москве перекроют 19 сентября для мотофестиваля

Первые ограничения на проезд начнут вводить днем в пятницу, 18 сентября 2026 года, последние из них будут сняты к полуночи 20 сентября.

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