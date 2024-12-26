Представитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области принял участие во встрече с представителями бизнес-сообщества

23 декабря 2024 года руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Денис Кириллов принял участие в рабочей встрече заместителя прокурора области Александра Рудя с предпринимателями.
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