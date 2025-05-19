Молдавские спасатели вернулись в страну после участия в международных учениях

Команда молдавских спасателей и пожарных вернулась в страну после участия в международных учениях EU MODEX Bulgaria 2025, которые проходили с 12 по 16 мая 2025 года в регионе Монтана (Болгария), сообщает Noi.
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