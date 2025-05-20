Сапёры ВС РФ нашли в одном из курских сёл детскую игрушку со взрывчаткой

Российские сапёры, занимаясь обезвреживанием мин и неразорвавшихся снарядов в одном из сёл Курской области, обнаружили плюшевую игрушку, в которой находилось самодельное взрывное устройство, сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным Славный.