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Сапёры ВС РФ нашли в одном из курских сёл детскую игрушку со взрывчаткой

Сапёры ВС РФ нашли в одном из курских сёл детскую игрушку со взрывчаткой

Российские сапёры, занимаясь обезвреживанием мин и неразорвавшихся снарядов в одном из сёл Курской области, обнаружили плюшевую игрушку, в которой находилось самодельное взрывное устройство, сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным Славный.

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