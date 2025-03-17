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Царьград

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Ученый вышел из себя и напал на коллег на станции в Антарктиде

Ученый вышел из себя и напал на коллег на станции в Антарктиде

Один из сотрудников исследовательской группы полярной станции в Антарктиде напал на своих коллег.На антарктической исследовательской станции Sanae IV случился конфликт, в ходе которого ученый напал на своих коллег.

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