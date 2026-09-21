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Газета.ру

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Южнокорейская группа X:IN записала трек с Нюшей из "Смешариков"

Южнокорейская группа X:IN записала трек с Нюшей из "Смешариков"

K-pop группа X:IN записала трек с альтер-эго Нюши из «Смешариков» — Моднонюшей. На это обратила внимание телеведущая Яна Чурикова в Telegram-канале.

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