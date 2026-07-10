Слюсарь: в Азове после атаки БПЛА нет превышения вредных веществ

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о том, что после возгорания на объектах хранения нефтепродуктов в городе Азове, вызванного атакой украинских беспилотников, превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.
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