Массовая драка в Одессе: Гражданские дали отпор военным

В Одессе произошла драка между военнослужащими ВСУ и гражданскими. "Причина драки, возможно, в том, что сотрудники ТЦК решили воспользоваться ситуацией и наловить новобранцев для ВСУ", - отмечает политолог Осташко.
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