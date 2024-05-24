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Массовая драка в Одессе: Гражданские дали отпор военным

Массовая драка в Одессе: Гражданские дали отпор военным

В Одессе произошла драка между военнослужащими ВСУ и гражданскими. "Причина драки, возможно, в том, что сотрудники ТЦК решили воспользоваться ситуацией и наловить новобранцев для ВСУ", - отмечает политолог Осташко.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Как говориться: &quot;Спасение утопающих, дело рук самих утопающих&quot;, в Одессе это поняли, а всё остальные пока &quot;самоутилизируются&quot;, но это уже их выбор, им самим решать.
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15 час.

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