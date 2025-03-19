Алаудинов заявил, что для бойцов ВСУ операция «Поток» стала настоящим ужасом

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Генерал-лейтенант Апти Алаудинова, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа «Ахмат», заявил, что российская операция по освобождению Суджи обернулась настоящим кошмаром для военнослужащих ВСУ.
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