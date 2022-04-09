Устюгов рассказал, на что потратит ₽15 млн за победу на Олимпиаде

Другие , 09 апр, 12:12 0 Устюгов пошутил, что если бы заранее знал о размере призовых, мог бы выступить на Олимпиаде иначе По словам олимпийского чемпиона Пекина, он давно мечтал начать строительство дома в родном поселке в ХМАО Сергей Устюгов (Фото: Global Look Press) Российский лыжник Сергей Устюгов заявил «Матч ТВ», что планирует потратить полученные за победу в эстафете на Олимпиаде призовые на строительство дома в родном поселке в Югре.