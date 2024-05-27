«Будет плохо»: Чехия предупреждает о возможном поражении Украины, что это значит для Европы?

"Европа не выдержит поражения Украины" - считают в Чехии. Раньше обсуждение поражения украинских вооруженных сил считалось поддержкой врага, но сегодня такой исход стал реальностью, сообщает издание Lidovky.
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