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«Будет плохо»: Чехия предупреждает о возможном поражении Украины, что это значит для Европы?

"Европа не выдержит поражения Украины" - считают в Чехии. Раньше обсуждение поражения украинских вооруженных сил считалось поддержкой врага, но сегодня такой исход стал реальностью, сообщает издание Lidovky.

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Ирина Галивец
То ли еще будет! Слава Армии России!
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