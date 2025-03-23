Юлия Меньшова рассказала о четырехлетнем разрыве с мужем

Юлия Меньшова и Игорь Гордин чуть не развелись, но передумали Актриса и телеведущая Юлия Меньшова уже 27 лет состоит в браке с актером Игорем Гординым, однако их семейная жизнь не всегда была безоблачной.
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