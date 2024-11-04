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Царьград

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Петербург превратился в каток, люди падают и получают травмы

Петербург превратился в каток, люди падают и получают травмы

Резкое похолодание превратило Северную столицу в настоящий каток, что уже привело к серьезным травмам среди местных жителей.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Совсем питерцы разучились ходить зимой?
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Зато культурная столица России. Хотелось бы мне послушать с какими словами они падают.
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1 д.

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