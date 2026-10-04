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Во Франции более 400 школ останутся закрыты по одной причине

Во Франции более 400 школ останутся закрыты по одной причине

Во Франции более четырёхсот школ не возобновят очные занятия 5 октября на фоне продолжающихся по всей стране протестов старшеклассников, сообщает телеканал TF1 .

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