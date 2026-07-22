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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФФККР перенесла этапы Гран-при России среди юниоров в Москве на более ранние даты

Федерация фигурного катания на коньках России ( ФФККР ) изменила даты двух этапов юниорской серии Гран-при России.

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