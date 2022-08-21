Стало известно о подготовке еще двух терактов в Москве кроме убийства Дугиной

В течение последних недель в Москве планировалось еще два теракта. О подготовке других атак, кроме убийства дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарьи, рассказал основатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов.
В течение последних недель в Москве планировалось еще два теракта. О подготовке других атак, кроме убийства дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарьи, рассказал основатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов.
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