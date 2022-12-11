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Слепые школьники Уссурийска получили в подарок особенные книги

Слепые школьники Уссурийска получили в подарок особенные книги

Комплекты специальных тактильных книг получили подопечные шести коррекционных школ в Нерюнгри, Барнауле, Новосибирске, Уссурийске и Южно-Сахалинске, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт компании.

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