Голосование на выборах Президента Российской Федерации завершилось

17 марта 2024 года Председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе вечернего брифинга в Информационном центре объявила о завершении голосования на всей территории Российской Федерации и сообщила о запуске счетчика установления предварительных итогов голосования на выборах Президента Российской Федерации.