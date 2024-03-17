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Голосование на выборах Президента Российской Федерации завершилось

17 марта 2024 года Председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе вечернего брифинга в Информационном центре объявила о завершении голосования на всей территории Российской Федерации и сообщила о запуске счетчика установления предварительных итогов голосования на выборах Президента Российской Федерации.

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