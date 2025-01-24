Годовая инфляция на Среднем Урале составила 10%

Инфляция в Свердловской области в декабре увеличилась до 10%. Цены росли быстрее, чем осенью, по нескольким причинам: ослабление рубля, рост издержек производителей продуктов питания и поставщиков услуг, а также сокращение предложения отдельных непродовольственных товаров, сообщили в Уральском ГУ Банка России.