Выполнены первые работы по интеграции модуля «Наука» в состав МКС

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что российские космонавты завершили 49-й плановый выход в открытый космос (ВКД-49) для интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука» в состав Международной космической станции (МКС).
Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что российские космонавты завершили 49-й плановый выход в открытый космос (ВКД-49) для интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука» в состав Международной космической станции (МКС).
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