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ВКC России ликвидировали места сосредоточения живой силы ВСУ

ВКC России ликвидировали места сосредоточения живой силы ВСУ

Российская авиация уничтожила два пункта временной дислокации украинских вооруженных формирований в Запорожской и Днепропетровской областях.

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