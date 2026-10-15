С 15 по 16 октября в Таганрогском заливе ожидаются ливни с грозами, град и шквалистый ветер до 23 метров в секунду, из-за чего МЧС рекомендует отказаться от выхода на воду.
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