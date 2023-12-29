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Русская весна

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По Украине наносится мощнейший ракетный удар: «Искандеры», «Калибры», «Кинжалы» и «Герани» в деле (+ВИДЕО)

По Украине наносится мощнейший ракетный удар: «Искандеры», «Калибры», «Кинжалы» и «Герани» в деле (+ВИДЕО)

Новость обновляется В эти минуты по целям на Украине наносится мощнейший ракетный удар с применением широкого спектра стоящих на вооружении ВС РФ ракет — в деле «Искандеры», «Калибры», «Кинжалы» и, разумеется, дроны-камикадзе «Герань».

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Комментарии
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Ирина
Скорей бы уже всё закончилось.
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15 час.

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