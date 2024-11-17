Вышла книга Вадима Верника о Майе Плисецкой

Книга журналиста и телеведущего Вадима Верника «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой. Документальная история» приурочена к 100-летию знаменитой балерины, которое будет отмечаться в 2025 году, говорится на сайте журнала «Театрал».
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